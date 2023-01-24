Подмосковье 24 января 2023, 11:25 Сотрудники полиции в Одинцове напомнили о правилах хранения и регистрации огнестрельного оружия Unsplash

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Желающие иметь огнестрельное оружие должны пройти медкомиссию и обучение, оплатить госпошлину и получить разрешение. О нюансах законодательства напомнил полковник полиции из Одинцова Анатолий Голик.

Документы можно подать через портал госуслуг, что очень удобно. Но важно помнить об изменениях в законодательстве. Например, теперь оружие можно купить только после 21 года, а не после 18, как это было раньше.

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«Права на покупку и получение лицензии лишаются осужденные два и более раз по уголовным преступлениям. А также те, кто имеют два административных протокола до момента истечения одного из них», — уточнил начальник отделения лицензионно-разрешительной работы по Одинцовскому округу Анатолий Голик.

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Подробнее о правилах приобретения и хранения оружия — в репортаже «360».

В январе клуб начальной военной подготовки из Солнечногорска получил премию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Там учат обращаться с оружием и беспилотниками, основам современного боя и принципам первой медицинской помощи.