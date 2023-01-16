Подмосковье 16 января 2023, 17:24 Клуб начальной военной подготовки из Солнечногорска получил губернаторскую премию

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Руководителя солнечногорского клуба начальной военной подготовки Андрея Воробьева отметили губернаторской премией «Мы рядом. Доброе дело». Полученные за победу в номинации средства направят на закупку техники и необходимого оборудования.

Клуб начальной военной подготовки открылся в Солнечногорске в ноябре 2022 года. Там наладили обучение навыкам обращения с оружием и беспилотниками, современным тактикам боя, первой медицинской помощи. За два месяца полное обучение прошли более 40 человек, а впереди ждет новый набор.

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«Мы закупили некое количество макетов оружия боевого: это автоматы Калашникова, СВД-винтовки, это средства первичные для оказания первой медицинской помощи. То есть для того, чтобы мобилизованным и вообще всем желающим, кто достиг совершеннолетия и имеет на руках либо приписное свидетельство, либо военный билет, [можно было] пройти начальную военную подготовку», — рассказал руководитель солнечногорского отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Андрей Воробьев.

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Своей главной задачей Андрей Воробьев считает поддержку участников СВО и их семей. Ветеранская организация регулярно организует поставки гуманитарной помощи на передовую, а также устраивает благотворительные акции для детей мобилизованных. С недавних пор они взаимодействуют и с волонтерами из других регионов, которым помогают передавать ценный груз военнослужащим в зону СВО.

Солнечногорский штаб «Боевого братства» этой зимой отметил 25-летний юбилей. Члены организации участвуют в организации патриотических мероприятий для школьников. Они уверены, что именно занятия с молодежью и формирование правильных ценностей является основой успешного будущего страны.

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