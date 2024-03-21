Подмосковье 21 марта 2024, 14:01 Сотрудники подмосковной Росгвардии провели встречи со школьниками в Дмитрове и Ступине Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Акцию «Дни Росгвардии» проводят в Подмосковье в честь восьмилетия со дня образования ведомства. Сотрудники подразделений проводят патриотические встречи с воспитанниками подшефных учреждений.

Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы провели встречи со школьниками и воспитанниками подшефного клуба «День открытых дверей» в Ступине и Дмитрове. Ребятам рассказали об истории создания Росгвардии, героических поступках сотрудников и задачах структуры.

Реклама

Такие же встречи провели в Коломне, Подольске и Сергиевом Посаде. Школьники написали письма со словами поддержки бойцам СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».