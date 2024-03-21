21 марта 2024, 14:01
Сотрудники подмосковной Росгвардии провели встречи со школьниками в Дмитрове и Ступине
Акцию «Дни Росгвардии» проводят в Подмосковье в честь восьмилетия со дня образования ведомства. Сотрудники подразделений проводят патриотические встречи с воспитанниками подшефных учреждений.
Как рассказали в ведомстве, росгвардейцы провели встречи со школьниками и воспитанниками подшефного клуба «День открытых дверей» в Ступине и Дмитрове. Ребятам рассказали об истории создания Росгвардии, героических поступках сотрудников и задачах структуры.
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Такие же встречи провели в Коломне, Подольске и Сергиевом Посаде. Школьники написали письма со словами поддержки бойцам СВО.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
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