Подмосковье 03 февраля 2023, 22:36 Сотрудники подмосковного УТНКР сдали более 50 литров крови для раненных в ходе СВО

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Коллектив подведомственной организации МинЖКХ Московской области «УТНКР» принял участие в сдаче крови для раненых в ходе СВО военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

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Донорами стали 118 сотрудников организации, они сдали более 50 литров цельной крови, необходимой для спасения жизней раненых военнослужащих. Мероприятие прошло в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.

«Возможность помочь раненым находит широкий отклик среди работников нашей организации. Каждый из нас стремится внести вклад в дело спасения человеческих жизней», — отметил генеральный директор ГБУ МО «УТНКР» Михаил Чебриков.

В мероприятии приняли участие как новички, которые пришли сдавать кровь впервые, так и опытные доноры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО в Подмосковье.

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