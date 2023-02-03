03 февраля 2023, 22:36
Сотрудники подмосковного УТНКР сдали более 50 литров крови для раненных в ходе СВО
Коллектив подведомственной организации МинЖКХ Московской области «УТНКР» принял участие в сдаче крови для раненых в ходе СВО военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.
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Донорами стали 118 сотрудников организации, они сдали более 50 литров цельной крови, необходимой для спасения жизней раненых военнослужащих. Мероприятие прошло в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.
«Возможность помочь раненым находит широкий отклик среди работников нашей организации. Каждый из нас стремится внести вклад в дело спасения человеческих жизней», — отметил генеральный директор ГБУ МО «УТНКР» Михаил Чебриков.
В мероприятии приняли участие как новички, которые пришли сдавать кровь впервые, так и опытные доноры.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке бойцов СВО в Подмосковье.
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