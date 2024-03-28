28 марта 2024, 11:07
Сотрудники подмосковного «Центрлесхоза» передали 3 квадрокоптера бойцам СВО
Сотрудники подмосковного «Центрлесхоза» отправили бойцам СВО три квадрокоптера. Гуманитарную помощь они собрали на собственные средства и передали на Купянское направление.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов, ведомство активно участвует в помощи бойцам с самого начала СВО.
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«Все мы переживаем за наших бойцов и стараемся помочь: с самого начала спецоперации мы собирали нашим героям продукты питания, дополнительное обмундирование, делали маскировочные сети и блиндажные свечи. Не остались в стороне и служащие лесного хозяйства области», — сказал он.
В Колесхозе добавили, что квадрокоптеры очень помогают бойцам в разведке и сохраняют им жизни.
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