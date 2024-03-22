Подмосковье 22 марта 2024, 19:19 Сотрудники «Мособлпожспаса» провели тренировки по спасению утопающих на водоемах Балашихи Телеканал «360»

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Спасатели провели тренировку на реке Пехорке. Сотрудники «Мособлпожспаса» отработали технику по спасению людей, провалившихся под лед.

В регионе началась оттепель и покрытие на водоемах становится тоньше, выходить на него опасно. Спасатели в гидрокостюмах работали на реке, чтобы проверить снаряжение и отточить навыки.

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Если вы стали свидетелем происшествия, звоните 112 и зовите на помощь окружающих. Если человек сам провалится под лед, то главное — не паниковать.

«Нужно широко раскинуть руки, постараться подобраться поближе ко льду. И аккуратно забраться на лед, но ни в коем случае не вставать. И перекатываться по льду в сторону берега», — рассказал спасатель Сергей Пономаренко.

За этот сезон чрезвычайных случаев на льду в Балашихе не зафиксировано.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал,о подготовке к борьбе с половодьем в Подмосковье.

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