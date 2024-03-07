Подмосковье 07 марта 2024, 12:42 Сотрудники Мосавтодора проверили состояние дорожных знаков в шести округах Подмосковья Пресс-служба Минтранса МО

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Специалисты Мосавтодора проверили состояние дорожных знаков в шести округах Московской области. Дорожные указатели, пришедшие в негодность заменили на новые.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, поврежденные дорожные знаки заменили в Кашире в микрорайоне Ожерелье на улице Строительной, в Коломне на Акатьевском шоссе, в Раменском округе на улице 100-й Свирской Дивизии, на автомобильной дороге вблизи деревни Злобино в Серпухове, а также установили несколько дорожных знаков «Обгон запрещен» на автомобильной дороге Панино — Малино в Ступине.

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Сотрудники Мосавтодора внимательно следят за состоянием дорожных знаков, которые необходимы для безопасной езды по дорогам Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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