Сотрудники МинЖКХ проверили ход строительства водовода в Тимохово

Специалисты Министерства ЖКХ Подмосковья проверили ход строительства водовода в деревне Тимохово Богородского городского округа. Подрядчик получил несколько замечаний, которые обязался устранить.

Присоединительный водовод от Восточной системы водоснабжения строит подрядная организация АО «УКС ИКС и Д». Сотрудники Министерства ЖКХ оценили темпы и качество выполняемых работ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, организацию попросили установить ограждения котлованов на стройплощадке. Замечания подрядчик обещал устранить в ближайшее время.

«В целом, все работы осуществляются надлежащим образом, с соблюдением заявленных сроков и расходов, установленных сметой», — отметили в пресс-службе.

Водовод начали строить в феврале этого года. Он позволит подключить к централизованному водоснабжению около трех тысяч человек. Трасса пройдет через деревни Колонтаево, Марьино-2 и поселок Зверохоз. Строительство завершат в течение этого года.