Подмосковье 21 декабря 2022, 23:33 Сотрудники МинЖКХ поздравили подопечных интерната в Чехове с Новым годом

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Сотрудники Министерства ЖКХ Московской принимают участие в благотворительной акции «Елка желаний», которая проходит в России уже в четвертый раз. Представители ведомства во главе с первым замминистра ЖКХ Анжелой Пуховой осуществили желания постояльцев Доброго дома «Чеховский».

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«Мы хотим, чтобы атмосфера предновогоднего волшебства коснулась как можно большего числа людей нашего замечательного Подмосковья. Уже в четвертый раз мы присоединяемся к всероссийской акции „Елка желаний“ и хотим, чтобы мечты каждого жителя Московской области исполнились. Сотрудники нашего министерства исполнили все 523 пожелания постояльцев Доброго дома „Чеховский“ и подарили каждому загаданный им подарок», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Чаще всего постояльцы интерната загадывали гаджеты — MP3-плееры, музыкальные колонки, аксессуары для возможности делать фотографии и жесткие диски. Но не все желания были предсказуемы — так, кто-то из постояльцев загадал алмазные мозаики, кто-то мечтал о палитрах для рисования, а для кого-то самым дорогим подарком стала книга Марины Цветаевой.

«Мне подарили держатель для микрофона! Хочу поблагодарить за такой подарок. У меня есть цель — развивать свой блог. Я сейчас использую треногу для записи эфиров, но она плохо держится и часто микрофон падает. Мне вообще нравится заниматься саморазвитием, я веду свой канал, изучаю английский язык», — поделился постоялец Доброго дома Алексей Владимиров.

В ГБСУСО МО «Добрый дом „Чеховский“» оказывают комплексные медико-социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам 1-й и 2-й группы старше 18 лет.

Помимо новогодних подарков, коллективу учреждения от министра ЖКХ региона Антона Велиховского вручили благодарственные письма за доброту, любовь, неравнодушное отношение, плодотворный и добросовестный труд.

Ранее стало известно, что победителями премии губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» стали 120 человек.

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