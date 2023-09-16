Подмосковье 16 сентября 2023, 18:07 Сотрудники МинЖКХ Подмосковья присоединились к акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Богородском округе Пресс-служба МинЖКХ МО

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Экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Подмосковье. К событию присоединились сотрудники регионального Министерства ЖКХ со своими семьями. Специалисты высадили несколько сотен саженцев на центральной лесной площадке вблизи деревни Новая Купавна в Богородском округе.

Всего для акции в регионе подготовили почти 700 участков. Из них 24 на землях лесного фонда и 654 — в городских округах. Участники запланировали высадить свыше 100 тысяч сеянцев сосны и ели и около 31 тысячи — декоративных и плодовых деревьев и кустарников.

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Цели проекта заключаются в воспитании экологической грамотности и бережного отношения к природе, а также в привлечении внимания жителей Подмосковья к культуре поведения в лесах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся семь новых лесопарков. Глава региона подчеркнул, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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