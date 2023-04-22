Подмосковье 22 апреля 2023, 13:34 Сотрудники Министерства информационных и соцкоммуникаций Подмосковья присоединились к субботнику в Дубне Арина Кузнецова

Читать 360tv в

Сотрудники Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области вышли на Всероссийский субботник. Они помогли убрать сквер имени Журавлева в Дубне.

«Этот сквер один из моих любимых в Дубне — раньше я жила в этом районе и частенько тут гуляла. Сложно стоять в стороне, когда все так дружно работают», — поделилась участница субботника Арина Кузнецова.

Жители, сотрудники администрации и волонтеры собрали мелкую пыль и камешки, которые остались после машинной уборки. Благодаря совместным усилиям совсем скоро Дубна будет полностью готова к теплым дням.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник. Мероприятие проходит 22 апреля.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».