Подмосковье 28 марта 2024, 17:27 Сотрудники МФТИ Долгопрудного выиграли 2 медали на чемпионате Белоруссии по армрестлингу Пресс-служба администрации города или района

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Сотрудники МФТИ из Долгопрудного приняли участие в чемпионате Белоруссии по армрестлингу. Они выиграла одну золотую и одну бронзовую медали.

Как рассказали в администрации округа, первое место занял тренер секции армрестлинга Сергей Сергель, а на третью ступень пьедестала встал Владислав Василевский.

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Армрестлинг — это борьба на одной руке между двумя спортсменами, где выигрывает тот, кто первым дотронется верхней конечностью соперника до специальной подушки.

Соревнования прошли в Новополоцке, в них участвовали около 100 человек.

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