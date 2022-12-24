Подмосковье 24 декабря 2022, 23:26 Сотрудники МЧС в Орехово-Зуеве помогли девочке, потерявшей сознание на улице Викимедиа

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В Орехово-Зуеве девочка-подросток потеряла сознание, когда шла по улице из магазина вместе с тетей. К счастью, в этот момент мимо проезжали пожарные — они увидели лежащую на снегу девочку, рядом с ней плачущую женщину, посадили обеих в машину и под звук сирены доставили в ближайшую больницу.

«Решение приняли за одну секунду. У нас, конечно, скорые быстро ездят, но каждая секунда была дорога, приняли решение доставить на нашей машине. Это долг, во-первых, каждого человека — помочь ближнему, которому плохо, тем более ребенку», — сказал старший инструктор-пожарный Сергей Дорофеев.

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Что произошло, Таисия помнит плохо. Но знает точно — если бы не спасатели, неизвестно, как закончилась бы эта история. Для девочки Сергей Дорофеев и Дмитрий Брекин оказались настоящими ангелами-хранителями.

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Пожарные навестили девочку в больнце, они принесли ей фрукты и пожелали скорейшего выздоровления.

Навестила Таю и первый заместитель главы администрации округа Ирина Кузнецова. Она также поблагодарила спасателей за неравнодушие и передала их детям новогодние подарки и билеты на представление.

Ранее студентке факультета физической культуры МГОПУ вручили благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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