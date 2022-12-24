Подмосковье 24 декабря 2022, 03:02 Студентка факультета физической культуры МГОПУ получила благодарность губернатора Московской области Студентка МГОПУ Кахраманова получила благодарность губернатора Московской области Московский государственный областной педагогический университет (МГОПУ)

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Студентка четвертого курса факультета физической культуры Московского государственного областного педагогического университета (МГОПУ) Эльмира Кахраманова получила благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 21 год девушка уже является мастером спорта по самбо и членом сборной команды России и Подмосковья по этому виду спорта.

Почетную награду самбистке вручили в Доме правительства Московской области. Там прошло заседание коллегии регионального министерства физической культуры и спорта. Представители ведомства наградили тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта Всероссийского и регионального уровня.

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Кахраманова тренируется под руководством выпускника факультета физической культуры МГОПУ, кандидата педагогических наук, заслуженного тренера России Юрия Гончарова. Спортсменка является двукратной чемпионка мира по пляжному самбо и чемпионка Европы по самбо. Кахрамановой только 21 год, но она уже завоевала авторитет среди молодых самбистов.

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«Благодарность губернатора Московской области значит для меня и моего тренера Юрия Гончарова очень много. Без Юрия Сергеевича не было всех моих побед. Буду стремиться к новым высотам!» — рассказала спортсменка.

МГОПУ — это 14 факультетов, которые реализуют свыше 200 образовательных программ по 82 направлениям подготовки и специальностям. Среди направлений подготовки есть такие, как педагогическое образование, лечебное дело, психология, лингвистика, биологические науки, физика и математика, живопись и дизайн, филология, история, экономика и юриспруденция, а также физическая культура и спорт.

Подготовительные курсы начнутся в вузе в феврале. В их числе будет проходить и подготовка к профессиональному экзамену для поступления на факультет физической культуры. Занятия проходят в Мытищах.

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