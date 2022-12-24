24 декабря 2022, 03:02
Студентка факультета физической культуры МГОПУ получила благодарность губернатора Московской области
Студентка МГОПУ Кахраманова получила благодарность губернатора Московской области
Студентка четвертого курса факультета физической культуры Московского государственного областного педагогического университета (МГОПУ) Эльмира Кахраманова получила благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева. В 21 год девушка уже является мастером спорта по самбо и членом сборной команды России и Подмосковья по этому виду спорта.
Почетную награду самбистке вручили в Доме правительства Московской области. Там прошло заседание коллегии регионального министерства физической культуры и спорта. Представители ведомства наградили тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта Всероссийского и регионального уровня.
Реклама
Кахраманова тренируется под руководством выпускника факультета физической культуры МГОПУ, кандидата педагогических наук, заслуженного тренера России Юрия Гончарова. Спортсменка является двукратной чемпионка мира по пляжному самбо и чемпионка Европы по самбо. Кахрамановой только 21 год, но она уже завоевала авторитет среди молодых самбистов.
Реклама
«Благодарность губернатора Московской области значит для меня и моего тренера Юрия Гончарова очень много. Без Юрия Сергеевича не было всех моих побед. Буду стремиться к новым высотам!» — рассказала спортсменка.
МГОПУ — это 14 факультетов, которые реализуют свыше 200 образовательных программ по 82 направлениям подготовки и специальностям. Среди направлений подготовки есть такие, как педагогическое образование, лечебное дело, психология, лингвистика, биологические науки, физика и математика, живопись и дизайн, филология, история, экономика и юриспруденция, а также физическая культура и спорт.
Подготовительные курсы начнутся в вузе в феврале. В их числе будет проходить и подготовка к профессиональному экзамену для поступления на факультет физической культуры. Занятия проходят в Мытищах.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Студенты
Реклама
Реклама