Подмосковье 25 декабря 2022, 20:46 Сотрудники МЧС и корги-отряд «Маруся и друзья» отметили День спасателя в Щелкове

Читать 360tv в

Итоги работы спасателей в 2022 году подвели в Щелкове. Благодарственными письмами главы городского округа наградили не только профессионалов, но и членов уникального корги-отряда «Маруся и друзья».

Реклама

«Корги-отряд — единственный в России. Сегодня в нем более 500 пушистых участников. Наши филиалы находятся в Сочи, в Твери и других регионах страны. Мы рассказываем о нелегкой работе спасателей, продвигаем вопросы воспитания собак, а также говорим о нюансах нашей профессии», — рассказал директор Центра гражданской защиты Леонид Киселев.

Он добавил, что недавно Первый канал снял фильм про самых сердечных спасателей России, его покажут уже 1 января.

Для гостей мероприятия спасатели устроили настоящее шоу — спасли Деда Мороза с крыши, вытащили Снегурочку из горящего дома и потушили горящую елку. А пушистые участники праздника приняли участие в забеге и полосе препятствий.

В конце праздника всех гостей угостили кашей, чаем и булочками.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев исполнил мечту 12-летней девочки из Подмосковья на «Елке желаний».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».