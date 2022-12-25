Подмосковье 25 декабря 2022, 14:40 Новогоднее чудо с дельфинами. Воробьев исполнил мечту девочки из Химок на «Елке желаний» Губернатор Воробьев исполнил мечту 12-летней девочки из Подмосковья на «Елке желаний» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Юная жительница Химок Ника Хоронжевская исполнила свою давнюю новогоднюю мечту — поплавать с дельфинами. Нике 12 лет, и она инвалид по зрению с самого рождения. Исполнить желание ребенка помог губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Ника написала о своей мечте в рамках акции «Елке желаний». Письмо девочки снял с новогоднего дерева губернатор Московской области. Через три дня мечта ребенка сбылась.

«Это мой папа посоветовал мне написать письмо Деду Морозу. И вот сегодня меня пригласили в „Москвариум“. Я купалась с дельфинчиками, гладила, целовала их. Мне так понравилось, я такая счастливая!» — поделилась Ника.

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Благотворительная акция «Елка желаний» проходит по всей стране. Ее участниками становятся тысячи россиян, к ней присоединяются президент России Владимир Путин, главы регионов, знаменитости.

К Деду Морозу обращаются дети-сироты, ребята, попавшие в сложную жизненную ситуацию, из малообеспеченных семей, с особенностями развития. В этом году о своих желаниях рассказали дети военнослужащих и мобилизованных СВО, ребята из семей беженцев или вынужденных переселенцев из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, дети, которые сейчас живут в этих регионах.

Андрей Воробьев исполнил мечту не только Ники. Семилетней Милене из ДНР уже отправили планшет, она получит его совсем скоро. В январе сбудется мечта дочери участника СВО — девятилетняя Юля из Наро-Фоминска тоже отправится на долгожданную встречу с дельфинами.

С 2018 года в рамках «Елки желаний» удалось выполнить почти 60 тысяч желаний детей по всей стране.