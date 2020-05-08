Сотрудники компании «Кроношпан» поздравили ветеранов Егорьевска и Электрогорска

«Я работаю уже 15 лет в компании „Кроношпан“, и каждый год мы устраиваем эту акцию. Помимо этого, мы ремонтируем памятники, вот, памятник в прошлом году установили, прошлый снесли, поставили новый», — рассказывает начальник службы безопасности «Кроношпан» Вадим Александров.

Источник фото: телеканал «360»

Гостей Екатерина Ивановна ждала с утра, встречала прямо у калитки, сама, без помощников. Правда, долго стоять все же тяжело — в этом году труженице тыла исполнится 96. Поэтому поздравления принимает все-таки сидя. Тем более, делегация большая. Волонтеры принесли подарки и медаль — в честь 75-летия Победы.

Когда началась война, ей было 16. Школу закончить не успела, пошла в ткачихи на текстильную фабрику в Егорьевске. А потом ей, хрупкой девчонке, пришлось и лес валить, и окопы копать. Помнит, как освобождали Москву и как ликовали в 45-м. А после войны восстанавливали производство.

Источник фото: телеканал «360»

Также сотрудники «Кроношпана» навестили ветеранов и тружеников тыла в Электрогорске. Их поздравили и вручили памятные подарки.

75-ю годовщину Победы все ветераны Электрогорска и Егорьевска будут встречать дома и принимать поздравления только по телефону. Екатерина Ивановна говорит, ее планы на праздник не сильно изменились: обычно в этот день она устраивает чаепитие и делится воспоминаниями с семьей.