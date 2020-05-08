    08 мая 2020, 20:02

    Сотрудники компании «Кроношпан» поздравили ветеранов Егорьевска и Электрогорска

    Анастасия Максимовских, Елена Маркелова

    Ветеранов и тружеников тыла Егорьевска и Электрогорска с наступающим 9 Мая поздравили волонтеры и компания «Кроношпан». Для сотрудников предприятия эти визиты — традиция. Раньше «Кроношпан» устраивал чаепития для ветеранов, встречи со школьниками, но в этом году праздничную программу пришлось сильно сократить из-за пандемии.
    Сотрудники компании «Кроношпан» поздравили ветеранов Егорьевска и Электрогорска

    «Я работаю уже 15 лет в компании „Кроношпан“, и каждый год мы устраиваем эту акцию. Помимо этого, мы ремонтируем памятники, вот, памятник в прошлом году установили, прошлый снесли, поставили новый», — рассказывает начальник службы безопасности «Кроношпан» Вадим Александров.

    Сотрудники компании «Кроношпан» поздравили ветеранов Егорьевска и Электрогорска | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Гостей Екатерина Ивановна ждала с утра, встречала прямо у калитки, сама, без помощников. Правда, долго стоять все же тяжело — в этом году труженице тыла исполнится 96. Поэтому поздравления принимает все-таки сидя. Тем более, делегация большая. Волонтеры принесли подарки и медаль — в честь 75-летия Победы.

    Когда началась война, ей было 16. Школу закончить не успела, пошла в ткачихи на текстильную фабрику в Егорьевске. А потом ей, хрупкой девчонке, пришлось и лес валить, и окопы копать. Помнит, как освобождали Москву и как ликовали в 45-м. А после войны восстанавливали производство.

    Сотрудники компании «Кроношпан» поздравили ветеранов Егорьевска и Электрогорска | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Также сотрудники «Кроношпана» навестили ветеранов и тружеников тыла в Электрогорске. Их поздравили и вручили памятные подарки.

    75-ю годовщину Победы все ветераны Электрогорска и Егорьевска будут встречать дома и принимать поздравления только по телефону. Екатерина Ивановна говорит, ее планы на праздник не сильно изменились: обычно в этот день она устраивает чаепитие и делится воспоминаниями с семьей.