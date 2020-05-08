Ветерана Великой Отечественной войны из Воскресенска поздравили «Ночные волки»

Когда началась война, ей было 15 лет. Будучи ребенком, она работала в госпитале и доставляла секретные письма в командование. Те дни помнит до сих пор.

«Это самое страшное в жизни, что есть, убивают людей, голодные люди сжигают здания, сколько человек в лагере постреляли», — вспоминает ветеран ВОВ Лидия Черная.

Сейчас Лидии Черной 94, вокруг нее дети и внуки.

Источник фото: телеканал «360»

Недалеко от подъезда ветерана сегодня развернулась импровизированная сцена, тут и маскирующая сетка, и березка, как в старых советских фильмах про войну, а с эстрады звучит, пожалуй, самая традиционная в эти дни песня. На этой полевой сцене — вокалисты местного центра культуры и досуга.

Источник фото: телеканал «360»

Индивидуальное мотошоу, концерт, но и это еще не все — ветерану вручили медаль к 75-летию Победы.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева я привез подарки и от губернатора, и от волонтеров, и от «Ночных волков», — сказал глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.

Источник фото: телеканал «360»

Мотоклуб «Ночные волки» уже не раз поздравлял участников Великой Отечественной войны, в прошлом году суровые мужчины на байках добрались до Берлина, в этом — раз парады отменились — решили каждого ветерана навестить лично. Как рассказали организаторы, сегодня и завтра подобные сюрпризы ждут еще несколько человек, которым мы благодарны за мирное небо над головой.