    08 мая 2020, 17:43

    Ветерана Великой Отечественной войны из Воскресенска поздравили «Ночные волки»

    Анастасия Максимовских, Мария Ицкова, Михаил Ракитский

    Парад, пусть и в миниатюре, устроили участники мотоклуба «Ночные волки» для ветерана из Воскресенска. В 11 часов утра во двор Лидии Черной въехал кортеж байкеров. Помимо мотошоу, для ветерана сегодня звучали песни в исполнении вокалистов местного ДК, ей вручили подарки и медаль к 75-летию Победы.
    Ветерана Великой Отечественной войны из Воскресенска поздравили «Ночные волки»

    Когда началась война, ей было 15 лет. Будучи ребенком, она работала в госпитале и доставляла секретные письма в командование. Те дни помнит до сих пор.

    «Это самое страшное в жизни, что есть, убивают людей, голодные люди сжигают здания, сколько человек в лагере постреляли», — вспоминает ветеран ВОВ Лидия Черная.

    Сейчас Лидии Черной 94, вокруг нее дети и внуки.

    Ветерана Великой Отечественной войны из Воскресенска поздравили «Ночные волки» | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Недалеко от подъезда ветерана сегодня развернулась импровизированная сцена, тут и маскирующая сетка, и березка, как в старых советских фильмах про войну, а с эстрады звучит, пожалуй, самая традиционная в эти дни песня. На этой полевой сцене — вокалисты местного центра культуры и досуга.

    Ветерана Великой Отечественной войны из Воскресенска поздравили «Ночные волки» | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Индивидуальное мотошоу, концерт, но и это еще не все — ветерану вручили медаль к 75-летию Победы.

    «По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева я привез подарки и от губернатора, и от волонтеров, и от «Ночных волков», — сказал глава городского округа Воскресенск Артур Болотников.

    Ветерана Великой Отечественной войны из Воскресенска поздравили «Ночные волки» | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Мотоклуб «Ночные волки» уже не раз поздравлял участников Великой Отечественной войны, в прошлом году суровые мужчины на байках добрались до Берлина, в этом — раз парады отменились — решили каждого ветерана навестить лично. Как рассказали организаторы, сегодня и завтра подобные сюрпризы ждут еще несколько человек, которым мы благодарны за мирное небо над головой.