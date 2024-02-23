Подмосковье 23 февраля 2024, 14:07 Сотрудники ГУСТ установили запрещающие остановку знаки у контейнеров в Истре Источник фото: Светлана Борщева

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Знаки, запрещающие остановку автомобилей, установили в Истринском городском округе. Так сотрудники ГУСТ начали борьбу с любителями припарковаться возле мусорных контейнеров.

Запрещающий знак установили около контейнерной площадки дома № 9 на улице Микрорайон в поселке Глебовский. Водителям запрещается парковать свои автомобили в радиусе 50 метров от знака.

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Нарушителей ждет штраф, а также принудительная эвакуация транспортного средства. Такие знаки уже установили по десяти адресам городского округа Истра.

Контролировать реализацию проекта будут работники ГУСТ Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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