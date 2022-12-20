Подмосковье 20 декабря 2022, 18:17 Сотрудники ГУСТ помогли активным жителям очистить территории от снега в Электростали

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В Электростали активисты, сотрудники муниципальных и бюджетных учреждений, команда территориального отдела № 12 ГУСТ и лично глава округа Инна Волкова провели субботник в сквере «Катюша». Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Министр добавила, что также в Электростали расчистили дворовую территорию на улице Ленина, 15, 17, 17А с подъездом к детскому саду и школе по улице Жулебина.

«Отличный пример, когда муниципальные власти работают действительно сообща с горожанами», — подчеркнула Светлана Аипова.

Также министр напомнила, что коммунальные предприятия Подмосковья работают в усиленном режиме — уборка начинается рано утром, в шесть утра проверяется выход техники на линии дворовых и общественных территорий, а с семи утра сотрудники ГУСТ оказывают непосредственную помощь в уборке снега.

Ранее сообщалось, что проблему с уборкой снега в Голицыне решили за сутки по поручению губернатора Андрея Воробьева.

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