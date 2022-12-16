Подмосковье 16 декабря 2022, 16:00 Проблему с уборкой снега в Голицыне решили за сутки по поручению Андрея Воробьева

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Сергей из города Голицыно обратился во время эфира на радио Sputnik к губернатору Московской области Андрею Воробьеву и пожаловался, что Заводской проспект уже несколько лет не расчищают от снега. Проблему решили в тот же день.

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По словам Сергея, уже не первый год снегоуборочная техника не заезжала на Заводской проспект. Дорога там узкая, тупиковая.

Сразу я дал поручение главе округа Андрею Иванову связаться с Сергеем. Вчера проблему решили, дорогу почистили. Внесли изменения в схему уборки Андрей Воробьев

Воробьев подчеркнул, что со вчерашнего дня уборка на Заводском проспекте станет своевременной и регулярной.

«У нас дорожные службы работают в усиленном режиме. Чистим не только дороги, но и все дворы, общественные территории», — отметил Андрей Воробьев.

Он добавил, что дороги Подмосковья расчищали после снегопада на протяжении всей ночи. Сейчас все дорожные и коммунальные службы региона работают в усиленном режиме.

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