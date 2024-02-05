05 февраля 2024, 20:05
Сотрудники ГУСТ Подмосковья отработали 7,5 тысячи жилищных заявок на прошлой неделе
Сотрудники жилищного надзора ГУСТ Московской области подвели итоги прошедшей недели. Всего в Единую диспетчерскую службу Московской области поступило 10,3 тысячи заявок от жителей, отработано уже семь с половиной тысячи.
В Главном управлении регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области рассказали, что оставшиеся запросы планируется отработать в ближайшее время.
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В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлой неделей количество обращений в 21 муниципалитете уменьшилось.
Так, в топ в топ городских округов с наибольшими темпами снижения обращений граждан вошли Шаховская, Черноголовка, Звездный Городок, Власиха и Лотошино.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Власиха
Лотошино
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