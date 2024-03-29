29 марта 2024, 18:25
Сотрудники городской администрации Дубны вышли на уборку улиц после зимы
Сотрудники городской администрации Дубны первыми вышли на субботники. Сегодня мероприятия по уборке прошли на улицах Володарского, Центральной и Карла Маркса.
Они собрали мусор и песок с обочин и тротуаров. В следующую пятницу к уборке присоединятся и другие коллективы. Представители городских общественных организаций и предприятий проведут субботники в парках и скверах.
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Управляющие компании вместе с жильцами также выполнят работы по уборке внутридворовых территорий.
Напомним, 1 апреля стартует месяц чистоты и благоустройства в Дубне, а также во всей Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дубна
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