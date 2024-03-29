Подмосковье 29 марта 2024, 18:25 Сотрудники городской администрации Дубны вышли на уборку улиц после зимы Администрация Дубна г.о.

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Сотрудники городской администрации Дубны первыми вышли на субботники. Сегодня мероприятия по уборке прошли на улицах Володарского, Центральной и Карла Маркса.

Они собрали мусор и песок с обочин и тротуаров. В следующую пятницу к уборке присоединятся и другие коллективы. Представители городских общественных организаций и предприятий проведут субботники в парках и скверах.

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Управляющие компании вместе с жильцами также выполнят работы по уборке внутридворовых территорий.

Напомним, 1 апреля стартует месяц чистоты и благоустройства в Дубне, а также во всей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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