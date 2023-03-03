Подмосковье 03 марта 2023, 19:45 Сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин за рулем с 8 Марта в Ногинске прямо на дорогах

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В Ногинске сотрудники Госавтоинспекции поздравили прекрасных автоледи с 8 Марта. Многие не сразу понимали, что остановили их с одной целью — поздравить с предстоящим праздником.

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«Мы вас хотим поздравить от всей автоинспекции с наступающим международным женским праздником, пожелать вам счастья, здоровья, красоты, чтобы вы не нарушали правила дорожного движения, были ответственным водителем, чтобы было все хорошо», — поздравляли женщин автоинспекторы.

Такая акция проводится каждый год. Это стало доброй традицией, которую сами сотрудники ГИБДД и администрация соблюдают с удовольствием.

«Мы считаем, что это очень хорошая акция, которая сплачивает наше население и показывает, что мы очень дорожим нашими дорогими женщинами. Хотим пожелать им здоровья, счастья, успехов, соблюдения ПДД и чтобы у них всегда все получалось», — сказал заместитель главы Богородского округа Анатолий Шуть.

Такая акция не только помогает создать праздничное настроение, но и напоминает жителям округа о важности соблюдения правил безопасности на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах.

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