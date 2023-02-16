Подмосковье 16 февраля 2023, 11:05 Сотрудники больницы в Егорьевске рассказали студентам о работе в округе и программах поддержки

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Главврач больницы Егорьевска Николай Гонтюрев провел встречу со студентами-медиками. Им рассказали о работе в медучреждениях округа и программах поддержки.

На встрече побывали куратор группы Егорьевского филиала Московского областного медицинского колледжа № 3 Галина Беленко и будущие фельдшеры. О работе в медучреждениях им рассказали сотрудники больницы.

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Студенты узнали о новом фельдшерско-акушерском пункте в деревне Рахманово. Его построили по модельной технологии. Там пациенты могут получить помощь фельдшера, льготные лекарства и пройти диспансеризацию.

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Николай Гонтюрев сказал, что больница готова принять на работу большинство выпускников колледжа. Для них открыты вакансии как в городе, так и за его пределами. По программе поддержки «Молодой специалист» они смогут получить дополнительную выплату в размере 3000 рублей. Также в регионе работает целевое обучение, по которому были заключены договоры с Рязанской и Тверской областями.

Кроме того, медики могут поучаствовать в программе «Земский доктор» и получить около полумиллиона рублей за работу в сельской местности.

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