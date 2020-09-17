Сотрудники более 100 подмосковных предприятий сферы торговли смогут сделать прививку на работе
«Сотрудники более 100 подмосковных предприятий сферы торговли, где трудятся более 200 человек, смогут сделать прививку от гриппа прямо на рабочем месте», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Бригады медиков будут приезжать на торговые объекты. Перед вакцинацией сотруднику проведут осмотр. Чтобы бригада приехала на предприятие, нужно отправить заявку в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на электронный адрес Fribusea@mosreg.ru.
У сотрудника при себе должен быть паспорт или полис ОМС.
У жителей Подмосковья, которые трудятся на крупных предприятиях, тоже появилась возможность сделать прививку от гриппа на работе. Пункты вакцинации организовали на территории организаций, где работают более 500 сотрудников.