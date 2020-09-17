Сотрудники более 100 подмосковных предприятий сферы торговли смогут сделать прививку на работе

В Подмосковье продолжается вакцинация населения от гриппа. Сотрудники предприятий сферы торговли могут сделать прививку на работе. Чтобы медики приехали в организацию, в ней должно работать более 200 человек. Об этом рассказала пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Сотрудники более 100 подмосковных предприятий сферы торговли, где трудятся более 200 человек, смогут сделать прививку от гриппа прямо на рабочем месте», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Бригады медиков будут приезжать на торговые объекты. Перед вакцинацией сотруднику проведут осмотр. Чтобы бригада приехала на предприятие, нужно отправить заявку в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на электронный адрес Fribusea@mosreg.ru.

У сотрудника при себе должен быть паспорт или полис ОМС.

У жителей Подмосковья, которые трудятся на крупных предприятиях, тоже появилась возможность сделать прививку от гриппа на работе. Пункты вакцинации организовали на территории организаций, где работают более 500 сотрудников.