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    16 сентября 2020, 16:24

    Сотрудники крупных предприятий Подмосковья смогут сделать прививку от гриппа на работе

    Алена Собкалова

    У жителей Подмосковья, которые трудятся на крупных предприятиях, появилась возможность сделать прививку от гриппа на работе. Пункты вакцинации организовали на территории организаций, где работают более 500 сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
    Сотрудники крупных предприятий Подмосковья смогут сделать прививку от гриппа на работе

    «Всего за два месяца мы планируем привить сотрудников порядка 300 предприятий, работающих на территории Подмосковья», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

    Она уточнила, что график выезда медиков уже составили и сотрудники крупных предприятий смогут сделать прививку на своем рабочем месте. Чтобы пройти процедуру, нужно принести с собой паспорт или полис ОМС.

    Перед вакцинацией медицинский работник проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку.

    Для удобства остальных жителей Подмосковья в округах появились мобильные комплексы, в которых прививку можно сделать быстро и без дополнительных осмотров. Они расположены в местах скопления людей: на железнодорожных станциях, у торговых центров.

    Новости SMI.FM