Сотрудники крупных предприятий Подмосковья смогут сделать прививку от гриппа на работе

У жителей Подмосковья, которые трудятся на крупных предприятиях, появилась возможность сделать прививку от гриппа на работе. Пункты вакцинации организовали на территории организаций, где работают более 500 сотрудников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Всего за два месяца мы планируем привить сотрудников порядка 300 предприятий, работающих на территории Подмосковья», — отметила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она уточнила, что график выезда медиков уже составили и сотрудники крупных предприятий смогут сделать прививку на своем рабочем месте. Чтобы пройти процедуру, нужно принести с собой паспорт или полис ОМС.

Перед вакцинацией медицинский работник проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку.

Для удобства остальных жителей Подмосковья в округах появились мобильные комплексы, в которых прививку можно сделать быстро и без дополнительных осмотров. Они расположены в местах скопления людей: на железнодорожных станциях, у торговых центров.