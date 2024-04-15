Подмосковье 15 апреля 2024, 15:14 Администрация усилит контроль за проведением ярмарок в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня проходит крупная ярмарка возле торгового центра «Поворот». Глава муниципалитета Анна Кротова лично проверила порядок и чистоту на торговых точках.

Анна Владимировна отметила в своем Telegram-канале, что целью проведения ярмарки является поддержка малого бизнеса и местных фермеров. Жители города могут приобрести продукцию напрямую у производителей.

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«В целом, все в норме. Продавцы приветливые, торговые ряды аккуратные. Однако мое отношение — неоднозначное. В мою первую поездку на Красную Поляну внешний вид ярмарки вызвал много претензий, пришлось выносить предупреждение и следить за приведением в порядок», — рассказала глава округа.

Также она подчеркнула, что проведение ярмарки возле дома культуры «Чайка» недопустимо, поскольку это место предназначено для просвещения, развлечения, ярких мероприятий, а для торговли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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