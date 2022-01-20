Более 100 машин и 325 дворников привлекли к уборке снега в Реутове

Почти 50 машин дополнительно привлекли к очистке дорог Реутова от снега, и теперь их уже 117. В уборке задействовали 325 дворников, рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

Источник фото: Алексей Оводов

По его словам, дополнительно привлеченные машины ранее очищали промышленную зону, а теперь помогли устранить последствия снегопада на улицах и во дворах.

Также огромное спасибо жителям. Накануне мы попросили освободить пространство от машин — это сильно помогло убрать улицы быстрее Станислав Каторов.

Он проверил уборку, попросив жителей по возможности не парковаться на проезжих частях, чтобы коммунальщики и дорожники могли быстрее справиться с задачами по уборке снега.

Источник фото: Алексей Оводов

Прежде всего расчищают центральные магистрали. В Реутове это улицы Победы, Ленина, Южная, Юбилейный проспект.

Сразу после них дорожные службы приступают и к уборке на второстепенных участках. А в первые же часы после снегопада коммунальщики приводят в порядок все тротуары и подходы к социальным постройкам.

Расчистку дорог и вывоз снега усилили в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.