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    20 января 2022, 15:55

    Более 100 машин и 325 дворников привлекли к уборке снега в Реутове

    Анастасия Аброськина

    Почти 50 машин дополнительно привлекли к очистке дорог Реутова от снега, и теперь их уже 117. В уборке задействовали 325 дворников, рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

    Более 100 машин и 325 дворников привлекли к уборке снега в Реутове | Изображение 1Источник фото: Алексей Оводов

    По его словам, дополнительно привлеченные машины ранее очищали промышленную зону, а теперь помогли устранить последствия снегопада на улицах и во дворах.

    Также огромное спасибо жителям. Накануне мы попросили освободить пространство от машин — это сильно помогло убрать улицы быстрее

    Станислав Каторов.

    Он проверил уборку, попросив жителей по возможности не парковаться на проезжих частях, чтобы коммунальщики и дорожники могли быстрее справиться с задачами по уборке снега.

    Более 100 машин и 325 дворников привлекли к уборке снега в Реутове | Изображение 2Источник фото: Алексей Оводов

    Прежде всего расчищают центральные магистрали. В Реутове это улицы Победы, Ленина, Южная, Юбилейный проспект.

    Сразу после них дорожные службы приступают и к уборке на второстепенных участках. А в первые же часы после снегопада коммунальщики приводят в порядок все тротуары и подходы к социальным постройкам.

    Расчистку дорог и вывоз снега усилили в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева.