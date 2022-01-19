Расчистку дорог и вывоз снега усилили в Подмосковье

В Подмосковье выпало уже от шести до 10 сантиметров снега. Дорожники продолжают расчищать проезжие части. Работу усилили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это подчеркнул министр транспорта региона Алексей Гержик.

По его словам, за сутки расчистили более 35 тысяч километров дорог и свыше 3,5 тысячи километров тротуаров.

По поручению губернатора региона Андрея Воробьева увеличена интенсивность уборки дорог и вывоза снега Алексей Гержик.

За дорожной ситуацией круглосуточно следит специальная служба. Уже расчистили основные участки и приступили к уборке на второстепенных дорогах.

«Задействованы около 1,7 тысячи единиц техники и свыше 1,6 тысячи рабочих», — сообщил Гержик.

В среду, 19 января, синоптики прогнозируют в Подмосковье облачную погоду и понижение температуры до -10 градусов ночью. Ожидается небольшой снег.

Водителей и пешеходов предупредили о гололедице, призвав быть осторожными на дорогах и соблюдать правила движения.