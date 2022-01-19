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    19 января 2022, 16:37

    Расчистку дорог и вывоз снега усилили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье выпало уже от шести до 10 сантиметров снега. Дорожники продолжают расчищать проезжие части. Работу усилили по поручению губернатора Андрея Воробьева. Это подчеркнул министр транспорта региона Алексей Гержик.

    Расчистку дорог и вывоз снега усилили в Подмосковье | Изображение 1

    По его словам, за сутки расчистили более 35 тысяч километров дорог и свыше 3,5 тысячи километров тротуаров.

    По поручению губернатора региона Андрея Воробьева увеличена интенсивность уборки дорог и вывоза снега

    Алексей Гержик.

    За дорожной ситуацией круглосуточно следит специальная служба. Уже расчистили основные участки и приступили к уборке на второстепенных дорогах.

    «Задействованы около 1,7 тысячи единиц техники и свыше 1,6 тысячи рабочих», — сообщил Гержик.

    В среду, 19 января, синоптики прогнозируют в Подмосковье облачную погоду и понижение температуры до -10 градусов ночью. Ожидается небольшой снег.

    Водителей и пешеходов предупредили о гололедице, призвав быть осторожными на дорогах и соблюдать правила движения.