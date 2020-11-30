Волонтеры привезут новогодние елки пенсионерам из Подмосковья

В Подмосковье порядка 1,5 волонтеров будут задействованы для онлайн-заказов новогодних елок. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Новый год уже совсем близко. <…> Как обычно, продажа елок в регионе организована на специально отведенных площадках. Также ели появятся в крупных сетевых магазинах. И, конечно, мы подумали, как в этом году организовать заказ и доставку елки, в основном для 65+», — рассказал он.

По его словам, волонтеры будут доставлять елки на специально подготовленных машинах. Также Воскресенский рассказал, что основными поставщиками деревьев в этом году стали Пермская, Кировская и Пензенская области. Также елки везут из Дании, Эстонии и Польши.

Помимо главного праздничного атрибута, на подмосковных елочных базарах можно будет найти новогоднюю упаковку, мешки для утилизации, искусственный снег, гирлянды и многое другое. Всего таких площадок в Московской области будет 400. В одной только Балашихе организуют 40 точек.

Елочные базары официально начнут работать в Подмосковье с 4 декабря, но большинство точек откроется после 20 декабря и будет работать до 10 января.