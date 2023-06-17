Подмосковье 17 июня 2023, 21:18 Сотни детей за два года научили говорить в центре патологии речи в Бронницах

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В Бронницах второй год продолжает работать уникальный центр патологии речи «Талантия». В учреждении работают логопеды, дефектологи, нейропсихологи и педагоги. Специалисты помогают малышам решать проблемы с речью.

Макар Чертков еще год назад не говорил. Теперь мальчик болтает без умолку. Его разговорили в центре в Бронницах. Макар продолжает дважды в неделю ходить на занятия в учреждение. Родители гордятся успехами сына.

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«Здесь мы практически год. Ребенок начал говорить, выговаривать буквы. Понятно, что за год мало что можно сделать, но я бы сказал — результат очень хороший», — сообщил отец мальчика Александр Чертков.

На занятия приходят дети с года. В данном вопросе важно не упустить время. В центре оказывают помощь малышам с задержкой речевого развития, нарушением внимания, дислексией, расстройствами, при которых ребенок путает буквы и слоги. Все программы, по которым работают специалисты, авторские. За два года в центре оказали помощь сотням детей.

«Большое количество детей, у которых мы запустили речевые процессы. У нас даже есть родители, которые говорят: а можно сделать так, чтобы ребенок немножко помолчал?» — рассказала основатель сети детских центров «Талантия» Наталья Дронь.

Работу центра оценили и на региональном уровне. В 2022 году «Талантия» заняла второе место в конкурсе «Стартап года». Помимо запуска речи в центре готовят ребят к школе, проходят занятия по английскому языку. Своим опытом педагоги готовы делиться. Авторские пособия совсем скоро поступят в продажу. Сейчас ведутся переговоры с издательством.

Ранее губернатор Андрей Воробьев объявил о доплатах педагогам лучших школ искусств и колледжей.

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