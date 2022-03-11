Более 400 человек из Балашихи вышли на акции в поддержку российских военных

Акции в поддержку российских военных организовали в Балашихе. На главных улицах города прошел автопробег с флагами на машинах. В числе участников были офицеры в отставке, простые жители, «Боевое братство», волонтеры и Общественная палата.

Участник акции Александр Ефанов рассказал, что автопробег олицетворяет то, что люди морально вместе с российскими военнослужащими и поддерживают их.

Я тоже кадровый офицер в отставке, поэтому знаю, насколько трудно ребятам приходится Александр Ефанов.

По пути участников акции поддерживали встречные машины — сигналили, принимая эстафету.

«Сегодня более 60 машин с флагами России проехались по улицам нашего города. И огромное спасибо сотрудникам ГИБДД, которые нас сопровождали. Мы встречали очень восторженные взгляды и обратную реакцию от жителей», — сообщила председатель Общественной палаты в Балашихе Елена Жарова.

Конечной точкой пробега была главная площадь у Ледового дворца. Там эстафету приняли участники еще одной акции.

Группа автомобилистов выстроилась в букву Z — это символ поддержки российских Вооруженных сил.

Площадь возле Ледового дворца стала популярным местом для акций в поддержку военнослужащих. Здесь же накануне 400 человек выстроились в буквы Z и V.

«Z — это символ, который с первых дней спецоперации стал сопровождать наши вооруженные силы, который объединяет сейчас людей», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин.

Ранее более 600 человек поддержали российских военных на акции в Солнечногорске.