Более 600 человек поддержали российских военных на акции в Солнечногорске

Акция в поддержку российских военнослужащих состоялась в Солнечногорске. Свыше 600 человек выстроились на Сенеже, создав «живые» буквы Z и V. Они подняли в небо более 400 флагов и растянули ленту-триколор.

Добровольцы собрались в выходной, чтобы провести акцию в поддержку российских военнослужащих.

«Думаю, что сейчас наша помощь, и особенно моральная, очень нужна военнослужащим, которые участвуют в спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР. Им важно понимать, что мы вместе с ними. Z — значит „победа“» — рассказал глава Солнечногорского округа Виктор Родионов.

Он отметил, что такие же масштабные акции сейчас проходят и в других городских округах Подмосковья.

Кто-то из участников рисовал патриотические плакаты, заранее одалживал флаги у знакомых или покупал их. Лента-триколор растянулась на 120 метров.

«Мы все патриоты и, конечно, за свободу, чтобы не было войны и чтобы все у нас было хорошо», — рассказала участница акции Наталья Рослова.

На берегу Сенежа работала военно-полевая кухня. Участников обеспечили горячим обедом с гречкой и тушенкой.