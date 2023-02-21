Подмосковье 21 февраля 2023, 11:49 Сосудистые хирурги из Коломны предотвратили отрыв тромба у пациента

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Мужчина 38 лет поступил в отделение сердечно-сосудистой хирургии Коломенской областной больницы в тяжелом состоянии. Отекшая нога, сильная боль и одышка — врачи заподозрили острый тромбоз и смертельный риск отрыва тромба.

Диагностика подтвердила опасения врачей. Плохо фиксируемый тромб размером более восьми сантиметров мог оторваться в любой момент, что привело бы к смерти пациента. Хирурги приняли решение о проведении экстренной операции.

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«Единственным вариантом снизить риск летального исхода при возможном отрыве тромба стала установка на его пути специальной ловушки — кава-фильтра. Операция проходила под местной анестезией, пациент все время находился в сознании», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Коломенской областной больницы Виктор Григорьев.

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Кава-фильтр установили через небольшой прокол в шее мужчины. Операция прошла успешно.

В течение месяца пациент строго следовал рекомендациям врачей. Контрольное УЗИ показало, что тромб надежно зафиксировался и уже частично растворился. После этого парень вернулся в больницу для удаления кава-фильтра.

«Ловушку извлекли через прокол в бедренной вене со стороны здоровой ноги. Уже на следующий день после процедуры мужчина был выписан из стационара», — добавил Виктор Григорьев.

На память о спасенной жизни у пациента остался небольшой след от проколов в районе шеи и бедра, а также кава-фильтр, который в качестве сувенира подарили при выписке врачи.

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