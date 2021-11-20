«Состояние повышенной готовности»: Подмосковье вывело почти тысячу машин для очистки улиц от снега

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, рассказал «360» о готовности региона к снегопаду — по прогнозам синоптиков, он может стать самым сильным за последние 70 лет.

«На сегодняшний день — можно сказать, начало зимнего сезона — дорожные службы Московской области переведены в состояние повышенной готовности. Ночью на севере и востоке региона выпало до трех сантиметров осадков, на юге и западе идет дождь. Мобилизовано порядка 900 единиц техники, за ночь убрано 9900 километров дорог. Для проведения работ организован штаб. Вся ситуация находится под контролем. Продолжаем работать на дорожной сети», — рассказал Гержик.

Кроме того, он попросил автомобилистов воздержаться от поездок в ближайшее время и отдать предпочтение общественному транспорту. Машины, подчеркнул министр, важно убирать с проезжей части, чтобы дорожная техника могла выполнить свою работу.

Хлопья снега начали падать 20 ноября, в субботу. Жители Москвы и Подмосковья с удовольствием выкладывали виды из своих окон.