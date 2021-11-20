Самый крупный за 70 лет снегопад начался в Москве и Подмосковье

В московском регионе начался тот самый снегопад, который прогнозировали синоптики. По их предсказаниям, он должен стать самым крупным за последние 70 лет.

Ровная пелена снега уже покрыла землю, когда проснулись москвичи и жители округов Подмосковья. Но и это еще не все. Начавшийся ночью снегопад не закончился — хлопья продолжают падать и сейчас. А пользователи соцсетей тем временем делятся видами из своих окон.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 10:00 субботы и сразу до 04:00 воскресенья. Причина — не только снег, но и сильный ветер.

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос», причиной осадков стал североатлантический циклон «Ульрих», который надвигается на центральную часть России.