Самый крупный за 70 лет снегопад начался в Москве и Подмосковье
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области из-за снега с 20 по 21 ноября
В московском регионе начался тот самый снегопад, который прогнозировали синоптики. По их предсказаниям, он должен стать самым крупным за последние 70 лет.
Ровная пелена снега уже покрыла землю, когда проснулись москвичи и жители округов Подмосковья. Но и это еще не все. Начавшийся ночью снегопад не закончился — хлопья продолжают падать и сейчас. А пользователи соцсетей тем временем делятся видами из своих окон.
В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 10:00 субботы и сразу до 04:00 воскресенья. Причина — не только снег, но и сильный ветер.
По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос», причиной осадков стал североатлантический циклон «Ульрих», который надвигается на центральную часть России.