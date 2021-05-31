В Подмосковье принята вся исчерпывающая нормативная база для того, чтобы начать цивилизованную работу со строительными отходами. Теперь участники рынка должны принять новую идеологию — разделять мусор и возвращать его в повторное применение. Об этом министр экологии и природопользования региона Андрей Разин доложил губернатору Андрею Воробьеву.

«Но важно не столько принять законы, сколько то, чтобы все участники рынка приняли новую идеологию. Она, на самом деле, очень простая: важно разделять строительные отходы, выделять максимальное количество полезных фракций, возвращать их в повторное применение и минимизировать долю захораниваемых строительных отходов», — сказал Разин.

Он добавил, что нужно еще создать современную инфраструктуру, которая готова перерабатывать отходы строительства, а также поставить под тотальный контроль перемещение всех строительных отходов в Подмосковье в онлайн-формате.

«Первое, что хочется сказать: сортировать строительные отходы — это выгодно. В первую очередь для тех, кто этим занимается. А № 1 по количеству образования строительных отходов — это крупные застройщики», — отметил министр.

Источник фото: телеканал «360»

По его словам, тонна отсортированных строительных отходов обходится компании практически в четыре раза дешевле, чем неотсортированные. Чтобы вести эту работу системно, в области есть уже созданная инфраструктура.

«В первую очередь это строительные отходы, которые неотсортированные. У нас уже 11 площадок (КПО — прим. ред.) для такого мусора работает, а до конца года их будет 15. Кроме этого, отходы строительства — это грунты. Есть чистые и замусоренные грунты. Для них у нас уже созданы 29 площадок», — рассказал Разин.

Источник фото: телеканал «360»

Министр подчеркнул, что раздельный сбор строительных отходов — это забота об экологии и выгода для самих застройщиков.

«Мы создаем комплексы переработки неотсортированных строительных отходов. За основу брали инфраструктуру действующих КПО и уже существующих площадок, которые модернизируем и доводим до требований стандарта», — добавил Разин.

Чтобы образователю отходов, перевозчику и принимающей компании стать полноценными участниками процесса, необходимо зарегистрироваться в системе «Электронный талон». Для этого нужно сделать четыре шага: зарегистрироваться, заключить договор, подать заявку и получить разрешение.

Источник фото: телеканал «360»

Разин добавил, что среди отходообразователей у области крупнейшие — это управляющие компании и крупные застройщики. Из 900 УК более 100 уже зарегистрировались в системе «Электронный талон». Также зарегистрировались более половины застройщиков.

Андрей Воробьев подчеркнул, что это очень важная и чувствительная тема.

«Прошу вас опираться на глав и всех смежников. Задача — внедрить систему максимально эффективно. Камеры устанавливайте, талоны выдавайте, полигоны готовьте», — сказал губернатор.

Он отметил, что здесь большая роль — у крупных производителей строительных отходов и в Москве, и в Подмосковье. Им должна быть предложена система контрактации, чтобы не было соблазнов отдать мусор какому-то «левому» перевозчику.