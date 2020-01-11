«Сортировать, чтобы лишнее не попадалось». Пятилетний эколог из Химок протестировал работу мусоровоза

Павел Щербак, можно сказать, с самого рождения всерьез озабочен проблемами экологии. В 5 лет мальчик разработал проект дрона-мусоросборщика. А сегодня ребенок вместе с телеканалом «360» увидел, как мусоровоз вывозит отходы для дальнейшей переработки.

Этот мальчик — инженер. Паше Щербаку всего 5 лет, но он уже знает, как устроены целые отрасли. Специализируется он, конечно, на переработке отходов. Синий и серый контейнер для него не китайская грамота. Паша разбирается в сортировке получше любого взрослого. В синий, говорит Паша, кладем бумагу, пластик, стекло, металлы, тетрапак, а в серый — все остальное.

Пашин игрушечный комплекс по переработке отходов находится на кухне. Мальчик сразу распределяет мусор: серый — сжигать (но только с фильтрами!). Синий — на переработку. Формула инженера как все гениальное — простая.

«Сортировать затем, чтобы лишнее не попадалось», — сказала Паша Щербак.

Источник фото: телеканал «360»

Заботой о природе он уже прославился на всю страну. Многие знают Пашу, как звезду шоу «Лучше всех». Паша показывает, где и какой мусор собирают на кухне. Сегодня пришло время не выбросить, а сдать на переработку пластик.

Усердие ребенка оценили те взрослые, которые занимаются вывозом мусора. Вместе с сотрудником регионального оператора Паша смотрит, как все происходит на самом деле.

Отдать должное нужно маме. Она тоже человек активный. Перед тем, как пойти домой, выспрашивает у сотрудника регоператора детали и тонкости сортировки отходов.

Источник фото: телеканал «360»

«Скажите, пожалуйста, а все ли виды пластика можно бросать в синий контейнер, а то мы знаем, что не все из них перерабатываются? И мы каждый раз в сомнениях»», — сказала Мария Ведерникова, мама.

Андрей Черноусов, руководитель дополнительного офиса г. Химки «Сергиево-Посадского регионального оператора, рассказал, что в эти синие баки можно выбрасывать все виды пластика. Отсюда они все будут вывезены на КПО.

Паша еще долго не мог отойти от, казалось бы, обычной машины для вывоза мусора. Сработал технический склад ума: все нужно посмотреть и попробовать. В своей области Паша точно лучше всех! Очень интересно, как сложится дальнейшая судьба эколога из Химок.