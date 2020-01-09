Пятилетний защитник экологии появился в Подмосковье. Он следит, как в Химках разделяют мусор

В последнее время имя экоактивистки из Швеции Греты Тунберг звучит повсюду. Но оказывается, в России есть свой маленький защитник экологии. Паша Щербак живет в Химках и не только волнуется за состояние окружающей среды, но и разрабатывает пути решения этой проблемы.

Паше всего пять лет, но это не мешает ему носить гордое звание «эколога-инженера». Мальчик в красной бабочке появился в эфире программы «Лучше всех!» на Первом канале и сразу покорил всех зрителей.

Общаясь с ведущим программы Максимом Галкиным, Паша представился «экологом-инженером» и пояснил, что такой человек «очищает мир и конструирует». Сам мальчик следит за тем, как идет работа по раздельному сбору мусора в подмосковных Химках.

Более того, Паша сам сконструировал макет дрона для борьбы с отходами и объяснил принцип его работы. Свое изобретение гость шоу начертил мелом на доске и ответил на все вопросы ведущего.

Поддержать маленького экоактивиста пришла известная певица IOWA. В завершение программы она исполнила с юным жителем Химок песню с призывом бережнее относиться к окружающей среде.

Паша защищает экологию родного Подмосковья, поэтому это просто не могло остаться незамеченным. Губернатор Московской области Андрей Воробьев похвалил юного инженера и написал в Instagram: «Павел просто молодец». Под сообщением сразу собрались комментаторы, которые назвали Пашу гениальным и сказали спасибо его родителям «за уникального ребенка».