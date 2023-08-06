Подмосковье 06 августа 2023, 08:00 Соревнования в честь Дня физкультурника прошли в Рузе Телеканал «360»

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Спортивные соревнования в честь Дня физкультурника прошли на стадионе «Урожай» в Рузе. Участники события боролись за победу в легкоатлетических дисциплинах, пляжном волейболе, уличном баскетболе, стрельбе из винтовки и шахматах.

«Спорт является неотъемлемой частью жизни каждого ружанина, элементарно можно посмотреть по сторонам — сколько представителей разных видов спорта, все любят им заниматься — это здоровье в первую очередь», — отметил заместитель главы округа Армен Шахбабян.

Команда «Апачи» в конкурентной борьбе одержала победу в эстафетном беге на 400 метров. В конце мероприятия отличившимся спортсменам и наставникам вручили почетные грамоты и дипломы от администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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