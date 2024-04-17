Подмосковье 17 апреля 2024, 22:51 Соревнования «Тот самый физрук» прошли в Серпухове Источник фото: Александр Степушкин

Читать 360tv в

Испытания на скорость, ловкость, выносливость — федеральный проект «Тот самый физрук», который организовал Михаил Кокляев, объединил педагогов и школьников всей страны. Восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике рассказал, почему он пошел работать в школу и как проигрыш Александру Емельяненко привел его к победе.

По его словам, он счастлив работать в школе.

Реклама

«Я работаю учителем физкультуры в школе и счастлив, у меня все стабильно. Я считаю, это успех, когда человек цельный, у него есть профессия, увлечения, признания, семья, свежее мышление и позитив», — рассказал Кокляев.

В одной команде испытания на скорость, ловкость и выносливость проходят ученики 9-х классов и их учителя физкультуры — это суть проекта «Тот самый физрук».

«Кому-то победа приносит радость и успех, а кому-то проигрыш. В данном случае именно проигрыш Емельяненко принес мне успех сегодня», — добавил Кокляев.

Серпухов стал первым городом проведения нового спортивного федерального проекта.

Победителями турнира стали учитель физкультуры серпуховской школы № 2 Татьяна Фомина и ее ученик Егор Иванов. Они получат главный приз — 200 тысяч рублей на покупку спортивного инвентаря для образовательного учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».