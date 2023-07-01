Подмосковье 01 июля 2023, 15:23 Соревнования по волейболу за Кубок губернатора начались в Подмосковье Фото: unsplash.com

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Соревнования по волейболу на Кубок губернатора начались в Московской области. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Участников поделят на три группы. В первую попадут команды из девушек и юношей 2008–2009 годов рождения из спортшкол, во вторую — воспитанники спортивный секций и школьных клубов того же возраста, а в третью — любительские команды из мужчин и женщин 2004 года рождения и старше.

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Итоги соревнований для команд из городских с населением до 100 тысяч человек и более крупных подведут отдельно.

Первые результаты подведут 1 и 2 июля. Первая субботняя игра пройдет среди школьников и воспитанников спортшкол малых муниципалитетов в Луховицах. Уже в воскресенье волейболисты-финалисты первого дня встретятся на арене в Павловском Посаде.

Также 1 июля пройдет региональный этап для команд любителей из всех округов, команд спортивных школ и образовательных учреждений крупных городских округов. Матчи запланировали в Егорьевске, Подольске, Раменском, Люберцах, Мытищах, Дмитрове, Одинцове, Дзержинском, Шаховской и Луховицах.

Уже 28 июля определят победителей Кубка среди воспитанниц спортшкол крупных округов. Игры пройдут в Одинцове. Юноши поборются за звание победителей 29 июля в Подольске. В этот же день состоится полуфиналы и финал среди любителей из малых округов. Матчи пройдут в Дубне, Одинцове и Раменском.

Финал Кубка Губернатора по волейболу среди любительских команд для крупных округов пройдет в августе–сентябре 2023 года. Вход на все матчи свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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