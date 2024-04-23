Подмосковье 23 апреля 2024, 15:56 Соревнования по шашкам среди дошкольников провели в Подмосковье Unsplash

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Соревнования «Юный шашист» прошли в школе № 9 города Ступино. Их провели в качестве пилотного проекта по поручению президента Федерации шашек России Анатолия Никитина.

В своем обращении он отметил, что по указанию президента Владимира Путина к 2030 году необходимо привлечь 70% россиян к регулярным занятиям спортом и федерация уже начала выполнение данной задачи. Никитин подчеркнул, что шашки являются одним из наиболее популярных видов спорта, так как из 100 человек 95 знают правила игры.

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Шашки доступны для игры с четырех лет и способствуют объединению различных поколений, развивают стратегическое мышление и помогают выявить талантливых личностей в области математики и информационных технологий.

По информации пресс-службы министерства образования Московской области, первое место в соревнованиях заняла команда из Ступинского Лицея № 1, второе место учащиеся Красногорского Детского сада № 17, а третье место досталось студентам Дубненского лицея № 6.

В финале участвовали 12 команд из разных городов и районов Подмосковья. Среди почетных гостей на мероприятии были заместитель главы городского округа Ступино по культуре и молодежной политике Юлия Калинина и другие.

В региональном этапе соревнований приняли участие все муниципалитеты Подмосковья, где выступили 191 команда и 764 ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в «Неделе добрых дел».

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