Подмосковье 25 декабря 2022, 23:20 Соревнования по подводному спорту прошли в Щелкове

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В городском округе Щелково прошли состязания по подводному спорту. В них приняли участие 124 спортсмена, которых распределили по пяти возрастным категориям.

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Соревнования прошли в дисциплинах — плавание в классических ластах, в моноласте, дайвинг. Также все спортсмены могли побороться за победу в новых для них эстафетах спортивного дайвинга — пары «mix октопус» и «торпеда».

«В следующем 2023 году мы будем принимать участие в таких соревнованиях, как Кубок России, Первенство России и Всероссийские соревнования в различных городах России. Мы призываем всех заниматься спортом и улучшать физическую форму», — сказал воспитанник плавательного центра «Нептун» Никита Беляков.

В ходе соревнований определили победителей среди юношей и девушек в разных возрастных категориях, им вручили медали и дипломы.

Ранее сообщалось, что премию губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело» получили 120 человек.

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