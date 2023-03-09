Подмосковье 09 марта 2023, 15:01 Соревнования по плаванию Mad Wave Challenge пройдут в Рузе 11 и 12 марта

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Во Дворце водных видов спорта «Руза» в одноименном городском округе состоится второй этап всероссийских соревнований по плаванию Mad Wave Challege. Турнир пройдет 11 и 12 марта, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях поучаствуют воспитанники спортшкол, клубов, физкультурно-оздоровительных организаций по всей стране. Состязание поделят на возрастные категории 11-12 лет и 13-14 лет.

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Участникам предстоит преодолеть дистанции 50, 100 и 200 метров баттерфляем, на спине, брассом и вольным стилем, а также смешанная комбинированная эстафета четыре на 50 метров.

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Следить за ходом соревнований можно на сайте или на YouTube-канале организаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе капитально отремонтируют 50 спортивных объектов.Это произойдет в следующие пять лет.

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