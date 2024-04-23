Подмосковье 23 апреля 2024, 08:20 Соревнования по армрестлингу прошли в Шатуре Телеканал «360»

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Армфайт-шоу собрало сильнейших рукоборцев в Шатуре. За столом сошлись шесть сильнейших спортсменов. Все они многократные чемпионы Подмосковья и первенств России.

Каждому спортсмену предстояло пройти две дуэли по пять поединков на каждой руке. Боролись спортсмены за денежный приз — 60 тысяч рублей.

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«Здесь основной упор делается на выносливость, все-таки тяжело с небольшим перерывом 10 схваток выдержать. Иногда схватки бывают затяжные, поэтому выиграет тот, кто более вынослив», — сказал президент Федерации армрестлинга городского округа Шатура Константин Рабинович.

Главный поединок вечера состоялся между Сергеем Терентьевым и Денисом Рабиновичем. Оба спортсмена занимаются у одного тренера, знают тактику и стиль борьбы друг друга. Денис обладает одной из самых быстрых стартовых реакций в Подмосковье. Первая дуэль закончилась со счетом 4:1 в пользу Рабиновича.

Сергей наверстал упущенное в борьбе на правой руке. Итог поединков 6:4 в пользу Сергея Терентьева.

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