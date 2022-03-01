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    01 марта 2022, 21:22

    Соревнования на призы Анфисы Резцовой прошли в Химках

    Анастасия Максимовских, Ирина Карпова

    В Химках в 21-й раз прошла лыжная гонка на кубок Анфисы Резцовой — трехкратной олимпийской чемпионки и знаменитой химчанки. Соревнование собрало больше 1300 участников.

    Соревнования на призы Анфисы Резцовой прошли в Химках | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Изначально соревнования были областными, но в последние годы вышли на всероссийский уровень. В этот раз на лыжне в Химках собрались спортсмены не только из Московской, но и из Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей. Но больше всего участников было из Химок.

    «Приехали спортсмены из 25 регионов России возрастом от 11 до 18 лет. Борются за победы, борются за призы, борются за результат и спортивные разряды», — отметил депутат Совета депутатов г. о. Химки Руслан Шаипов.

    Соревнования на призы Анфисы Резцовой прошли в Химках | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Команд в этих соревнованиях нет, каждый спортсмен выступал в личном зачете. Дистанцию можно было выбрать по силам — 3, 5 или 10 километров.

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