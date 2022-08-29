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    29 августа 2022, 22:23

    Боксеры сразились в серии «Кубок фонда „Вымпел“» в Одинцове

    Анастасия Максимовских, Сергей Акимов

    В Лазутинском парке прошли соревнования по боксу. Такой уличный формат мероприятия — новшество как для спортсменов, так и для зрителей. Представители Федерации бокса Московской области отметили, что таким способом хотят привлечь людей к спорту.

    Боксеры сразились в серии «Кубок фонда „Вымпел“» в Одинцове

    Сегодня под ярким светом прожекторов сразились боксеры запада против боксеров востока Подмосковья. Впереди — целая серия мероприятий «Кубков фонда «Вымпел» по всему региону.

    «Через неделю встретятся команды «Север» и «Юг». По результатам выступления будут продолжаться соревнования. И будет третий этап, который определит сильнейшее направление в Московской области», — рассказал исполнительный директор «Спортивной федерации бокса Московской области» Рафаэль Рагимов.

    В этот раз «Кубок фонда «Вымпел» завершился победой «Запада». Дальше турнир по боксу пройдет еще в пяти городах Московской области.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.