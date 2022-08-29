Боксеры сразились в серии «Кубок фонда „Вымпел“» в Одинцове

В Лазутинском парке прошли соревнования по боксу. Такой уличный формат мероприятия — новшество как для спортсменов, так и для зрителей. Представители Федерации бокса Московской области отметили, что таким способом хотят привлечь людей к спорту.

Сегодня под ярким светом прожекторов сразились боксеры запада против боксеров востока Подмосковья. Впереди — целая серия мероприятий «Кубков фонда «Вымпел» по всему региону.

«Через неделю встретятся команды «Север» и «Юг». По результатам выступления будут продолжаться соревнования. И будет третий этап, который определит сильнейшее направление в Московской области», — рассказал исполнительный директор «Спортивной федерации бокса Московской области» Рафаэль Рагимов.

В этот раз «Кубок фонда «Вымпел» завершился победой «Запада». Дальше турнир по боксу пройдет еще в пяти городах Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.