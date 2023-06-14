Подмосковье 14 июня 2023, 23:41 Солнечногорский индустриальный парк «Есипово» возглавил рейтинг лучших промышленных комплексов России Корпорация развития МО

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Индустриальный парк «Есипово» стал лучшим в России по итогам 2022 года. Рейтинг инвестиционной привлекательности промышленных комплексов и особых экономических зон представил аналитический центр «Эксперт».

Всего в список отличившихся индустриальных парков и ОЭЗ попали 127 площадок из 47 регионов России. Эксперты оценивали влечение инвесторов клиентоориентированность менеджеров. Также специалисты обращали внимание на стоимость ресурсов, содействие с резидентами, удобство в местоположении и льготы.

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На текущий момент в индустриальном парке «Есипово» реализовывают проекты 15 инвесторов. В апреле производство открыла компания «Полимертехком», которая занимается выпуском полимерных рукавов для санации трубопроводов. Также в конце лета завершат строительство завода металлоконструкций «Аполло».

«В „Есипово“ очень удобное расположение. Рядом ЦКАД. Удобно везти продукцию по всей России. Планируем выпускать полторы тысячи тонн металлоконструкций ежемесячно», — отметил руководитель проекта Виктор Белогородцев.

В этого года в комплексе начнут работы по возведению предприятия «Натуральные масла». Компания будет реализовывать косметические средства, эфирные масла и БАДы, в том числе и для пациентов с атопическим дерматитом. Благодаря новым заводам в парке появится более 500 новых рабочих мест.

«Мы признательны за столь высокую оценку экспертов и гордимся этим! Действительно, наш парк „Есипово“ можно назвать флагманом индустрии. Это современный индустриальный парк, в котором есть вся необходимая инфраструктура: дороги, инженерные сети, водозаборный узел и очистные сооружения, современные линии связи и центр обработки данных», — подчеркнул генеральный директор корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что представители региона на ПМЭФ подпишут 36 инвестиционных соглашений. Это позволит создать в Подмосковье более 18 тысяч новых рабочих мест.

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